Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci için Başakşehir'e Luyindama, Balbe ve Diagne teklifi!
İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Başakşehir'e Luyindama, Diagne ve Babel üçlüsünü önerme kararı aldığı iddia edildi.
Başakşehir'in milli oyuncusu İrfan Can Kahveci ile ilgilenen Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi.
TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, İrfan Can için Başakşehir'e Luyindama, Diagne ve Babel üçlüsünü önerme kararı aldı.
Bu sezon Başakşehir'de 20 maçta forma giyen İrfan Can, 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Yıldız futbolcunun Başakşehir ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
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