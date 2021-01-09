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GeriFutbol Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci için Başakşehir'e Luyindama, Balbe ve Diagne teklifi!
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Haber Giriş: 09.01.2021 - 00:53 | Son Güncelleme:

Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci için Başakşehir'e Luyindama, Balbe ve Diagne teklifi!

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İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Başakşehir'e Luyindama, Diagne ve Babel üçlüsünü önerme kararı aldığı iddia edildi.

Başakşehir'in milli oyuncusu İrfan Can Kahveci ile ilgilenen Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi.

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, İrfan Can için Başakşehir'e Luyindama, Diagne ve Babel üçlüsünü önerme kararı aldı.

Galatasaraylı Taylan Antalyalıdan İrfan Can Kahveci paylaşımı Transfer...
Galatasaraylı Taylan Antalyalı'dan İrfan Can Kahveci paylaşımı! Transfer...

Bu sezon Başakşehir'de 20 maçta forma giyen İrfan Can, 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Yıldız futbolcunun Başakşehir ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

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