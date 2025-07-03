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Galatasaray'dan Inter'e Hakan Çalhanoğlu için teklif!

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#Transfer#Galatasaray#Inter
Galatasaraydan Intere Hakan Çalhanoğlu için teklif
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2025 07:00

La Gazetta dello Sport, Inter’in milli yıldız için istediği bonservisi 30 milyon Euro’ya düşürdüğünü G.Saray’ın de teklif yapmaya hazırlandığını iddia etti.

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Galatasaray taraftarları bir yandan Osimhen’in vereceği karara odaklanırken diğer yandan sarı kırmızılı takıma transfer olmak isteyen Hakan Çalhanoğlu konusunda Inter cephesindeki gelişmeleri takip ediyor.

İtalyan ekibinin kaptanı Lautaro Martinez’in, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’ndan elenmelerinin ardından hedef aldığı milli yıldız, eşinin paylaştığı fotoğrafı sosyal medya hesabından alıntılarken, gönderisine “Yolcu” şarkısını eklemiş bu durum sarı kırmızılılarda heyecan yaratmıştı.

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INTER RAKAMI İNDİRDİ

Yaşanan bu olayların ardından İtalya’nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazetta dello Sport, Hakan Çalhanoğlu ile Martinez’in önceki gün dün telefonda görüşerek son günlerdeki polemik üzerine konuşup durumu açıklığa kavuşturmaya çalıştıklarını yazdı.

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Ancak haberde ikili arasındaki konunun hâlâ kapanmadığı ve Inter’in milli futbolcumuz için istediği bonservisi 30 milyon Euro’ya düşürdüğünü okuyucularıyla paylaştı. La Gazetta, G.Saray’ın Inter’e teklif yapmaya hazırlandığına da haberinde yer verdi.

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#Transfer#Galatasaray#Inter

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