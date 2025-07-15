Galatasaray'dan İlkay Gündoğan'a 1+1 yıllık sözleşme!

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Galatasaray yönetimi Victor Osimhen transferinin tamamlanmasının ardından diğer bölgelerde görüştüğü oyuncular için hemen harekete geçecek. Kaleci transferiyle birlikte orta sahaya takviye isteyen Cimbom’un temas kuracağı ilk isimlerin başında Manchester City’li İlkay Gündoğan geliyor.

Yıldız futbolcu kendisi ile iletişime geçen sarı kırmızılılara olumlu yanıt verirken yönetim Manchester City ile sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan İlkay’ın bonservisini alması halinde resmi görüşmelere başlayacak. İljay Gündoğan serbest kalırsa Galatasaray 34 yaşındaki futbolcu ile 4-5 milyon Euro’dan 1+1 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.