Galatasaray'dan Icardi'ye son tarih: Yerine gelecek isim belirlendi!

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Galatasaray'da Mauro Icardi belirsizliği sürüyor.

Yeni sezon kadro planlamasını bir an önce netleştirmek isteyen Sarı-Kırmızılı yönetim, Arjantinli golcünün kararını vermesini bekliyor.

YILLIK 4 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

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Sezon biter bitmez Arjantinli santrfora yıllık 4 milyon euro teklif eden Sarı-Kırmızılılar, hâlâ beklenen cevabı alabilmiş değil.

Kulüp başkanı Dursun Özbek de teknik direktör Okan Buruk da Icardi’nin kalmasını istiyor, ancak kendi belirledikleri şartlarda. 33 yaşındaki golcünün ise ilk etapta bu teklife sıcak bakmadığı, tatil yaparken başka ülkelerden gelen teklifleri de değerlendirmeye aldığı öğrenildi. Ancak hem yönetim hem teknik heyet, yabancı kısıtlaması nedeniyle Icardi’nin cevabını dört gözle bekliyor.

AY SONUNA KADAR SÜRE VERİLDİ

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Sarı-Kırmızılı yönetim, Icardi’nin menajeriyle irtibata geçerek ay sonuna kadar karar vermelerini, aksi takdirde transfer çalışması yapmaları gerektiğini iletti.

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ALTERNATİFİ MARMOUSH!

Bu arada boş durmayan Galatasaray’da zaten hazır olan transfer listesi doğrultusunda kollar sıvanmış durumda. Hatta kulübün ilk hedefi bile belli.

Devre arasında Galatasaray’ın kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Manchester City’nin forveti Omar Marmoush yine gündemde. Şu sıralarda Dünya Kupası’nda Mısır formasıyla mücadele eden 27 yaşındaki hücumcu, yeni sezonda da City’de düzenli forma giyebilecek gibi görünmüyor. Galatasaray da yıldız forveti satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamayı hedefliyor.

DÜNYA KUPASINDAN SONRA KARAR VERECEK

Piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen, City’nin Frankfurt’tan transfer ederken bonservisine tam 75 milyon euro ödediği Marmoush, kupa sonrası teklifleri değerlendirecek.

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Sadece ileri uçta değil, kanatlarda ve forvet arkasında da oynayabilen Marmoush’un, tam da Okan Buruk’un aradığı bağlantı oyuncusu olabileceği düşünülüyor.

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız 2025-26 sezonunda Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda 36 maça çıkan Marmoush, sahada kaldığı 1393 dakikaya 8 gol - 3 asist sığdırdı.