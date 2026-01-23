Galatasaray'dan hücuma bir hamle daha! 'Transferi çok yakın'

Haberin Devamı

Napoli'den kiralık olarak Noa Lang'i kadrosuna katan Galatasaray'dan hücuma bir hamle daha geliyor.

İspanya'dan Pipe Sierra'nın haberine göre; Galatasaray’ın yeni oyuncusu olmaya çok yakın.

EN İYİ TEKLİF GALATASARAY'DAN

Haberde; Benfica, Ajax ve Marsilya ile görüşmeler yapılıyordu; ancak Girona’ya en iyi teklifi sunan kulüp Galatasaray'ın olduğu belirtildi.

Anlaşmanın satın alma opsiyonlu kiralık şeklinde gerçekleştiği bilgisi verildi.

Bu sezon Girona'da 17 maçta forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Kariyerine Kolombiya takımı Envigado'da başlayan Asprilla, 2022 yazında Watford'a 3 milyon euro karşılığında transfer oldu.

İngiltere'de gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Kolombiyalı futbolcu, 2024 yazında 18 milyon euro karşılığında Girona'ya imza attı.

