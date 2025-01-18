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Galatasaray'dan hakem tepkisi! 'Mesele yerli veya yabancı değil'

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#Galatasaray#Cihan Aydın#Jan Boterberg
Galatasaraydan hakem tepkisi Mesele yerli veya yabancı değil
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2025 16:01

Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray, hakem Cihan Aydın ve VAR'daki Belçikalı hakem Jan Boterberg'e tepki gösteren bir paylaşım yaptı.

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Galatasaray'dan yapılan paylaşımda; "Bizce yerli veya yabancı hakem değil mesele. İsyanımız Cihan Aydın ve Jan Boterberg gibi "kötü" hakemlere!" ifadeleri kullanıldı.

GAZİANTEP - BODRUM FK MAÇINDA GÖREV ALDI

Hatayspor - Galatasaray maçında VAR'da görev yapan Belçikalı hakem Jan Boterberg, bugün oynanan Gaziantep FK - Bodrum FK maçında da VAR'da görev yaptı.

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#Galatasaray#Cihan Aydın#Jan Boterberg

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