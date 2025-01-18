Galatasaray'dan hakem tepkisi! 'Mesele yerli veya yabancı değil'

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Galatasaray'dan yapılan paylaşımda; "Bizce yerli veya yabancı hakem değil mesele. İsyanımız Cihan Aydın ve Jan Boterberg gibi "kötü" hakemlere!" ifadeleri kullanıldı.
GAZİANTEP - BODRUM FK MAÇINDA GÖREV ALDI
Hatayspor - Galatasaray maçında VAR'da görev yapan Belçikalı hakem Jan Boterberg, bugün oynanan Gaziantep FK - Bodrum FK maçında da VAR'da görev yaptı.
Bizce yerli veya yabancı hakem değil mesele ❗️— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 18, 2025
İsyanımız Cihan Aydın ve Jan Boterberg gibi "kötü" hakemlere ❗️ pic.twitter.com/2GzmYVIDTd