Galatasaray'dan hakem tepkisi! 'Mesele yerli veya yabancı değil'

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Galatasaray'dan yapılan paylaşımda; "Bizce yerli veya yabancı hakem değil mesele. İsyanımız Cihan Aydın ve Jan Boterberg gibi "kötü" hakemlere!" ifadeleri kullanıldı.

GAZİANTEP - BODRUM FK MAÇINDA GÖREV ALDI

Hatayspor - Galatasaray maçında VAR'da görev yapan Belçikalı hakem Jan Boterberg, bugün oynanan Gaziantep FK - Bodrum FK maçında da VAR'da görev yaptı.