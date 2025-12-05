Galatasaray'dan hakem kararlarına tepki!

Güncelleme Tarihi:
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Samsunspor'u evinde 3-2 mağlup etti.
Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşma sonrası hakem yönetimine tepki gösterdi.
Galatasaray, Samsunspor forveti Ndiaye'nin Davinson'a yaptığı hareketi paylaşarak "Bu da mı kırmızı kart değil?" notuyla paylaştı.
Galatasaray'ın paylaşımı👇https://t.co/iKj4FnKMsZ— Spor Arena (@sporarena) December 5, 2025
Ardından sarı-kırmızılılar bir paylaşım daha yaptı.
Makoumbou'nun Kazımcan Karataş'a ceza sahası içerisinde yaptığı müdahale paylaşılarak "Daha kaç penaltımız çalınmayacak" ifadeleri kullanıldı.
