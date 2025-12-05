×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Galatasaray'dan hakem kararlarına tepki!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Samsunspor#Süper Lig
Galatasaraydan hakem kararlarına tepki
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2025 23:47

Galatasaray, Samsunspor maçının ardından hakem yönetimine yaptığı üst üste paylaşımlarla tepki gösterdi.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Samsunspor'u evinde 3-2 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşma sonrası hakem yönetimine tepki gösterdi.

Gözden KaçmasınSamsunspor, Galatasaray karşısında son dakikada penaltı bekledi Fenerbahçeden açıklama, Sarandan toplantı talebi...Samsunspor, Galatasaray karşısında son dakikada penaltı bekledi! Fenerbahçe'den açıklama, Saran'dan toplantı talebi...Haberi görüntüle

Galatasaray, Samsunspor forveti Ndiaye'nin Davinson'a yaptığı hareketi paylaşarak "Bu da mı kırmızı kart değil?" notuyla paylaştı.

Ardından sarı-kırmızılılar bir paylaşım daha yaptı.

Makoumbou'nun Kazımcan Karataş'a ceza sahası içerisinde yaptığı müdahale paylaşılarak "Daha kaç penaltımız çalınmayacak" ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Samsunspor#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!