Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu için Milan'a teklif! Son dakika transfer haberleri

Spor Arena Dış Haber | İtalya'dan Galatasaray için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Çizme basınının haberine göre Galatasaray, 2021'de Milan ile sözleşmesi sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu için Milan ile iletişime geçti.

Galatasaray, Milli futbolcuyu transfer etmek istediğini Milan'a belirtirken İtalyan yetkililer, Hakan Çalhanoğlu'nun satış fiyatının 10 milyon euro olduğunu sarı kırmızılı kulübe aktardı.

Bu sezon Milan'ın değişilmez isimleri arasında yer alan 26 yaşındaki futbolcu, 24 maça çıkarken 5 gol ve 1 asist kaydetti.

Öte yandan Milan Teknik Direktörü Pioli'nin Çalhanoğlu'nu Genoa ile oynanacak maçta dinlendireceği belirtildi. Hakan Çalhanoğlu ile birlikte Zlatan Ibrahimovic ve Ante Rebic'in Genoa maçına yedek kulübesinde başlayacağı kaydedildi.





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