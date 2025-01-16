Galatasaray'dan Guardiola'nın yıldızı için Gardi'ye tam yetki! Dünyayı sallayacak transfer

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Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira, Nicolo Zaniolo, Victor Osimhen… Bu isimleri Galatasaray'a kazandıran ve Sarı Kırmızılı ekibe oldukça yakın olan menajer George Gardi, Osimhen'in bonservisinin alınması için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da İngiliz yıldıza Sarı Kırmızılı formayı giydirebilmek için operasyona başladı.

Görüşmelerde bizzat bulunuyor

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in bonservisini almak için harekete geçtiği iddia edilirken İtalyan ekibiyle yapılan görüşmelerde Gardi'nin de olduğu belirtiliyor. Kulübe yakın kaynaklar, Osimhen'i uzun yıllar Sarı Kırmızılı forma giydirmek için görüşmelerinin devam ettiğini aktarırken Galatasaray, ara transferde bir başka dev adım atabilir.

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Şimdi de Kyle Walker için harekete geçti

Galatasaray'ın yaptığı birçok transferde başrol oynayan menajer menajer George Gardi, şimdi de Kyle Walker için harekete geçti. Geçen günlerde Pep Guardiola, en önemli oyuncuları arasında yer alan Kyle Walker'in takımdan ayrılmak istediğini söylediğini açıklamıştı.

Yönetim Gardi'ye tam yetkiyi verdi

İngiliz oyuncuyu değerlendirmeye alan Galatasaray yönetimi son kararını verdi. Futbol Arena'nın haberine göre, sarı Kırmızılıların 34 yaşındaki İngiliz oyuncu Kyle Walker'ı kiralama formülü ile getirmesi için George Gardi'ye transfer yetkisi verdiği iddia edildi.

Walker'a teklif yağıyor: Milan ve Inter de peşinde

İtalyan menajerin yıldız futbolcu için Manchester City ile kısa süre içinde görüşmelere başlayacağı aktarıldı. İngiliz sağ beke adeta transfer teklifi yağmaya başlandığı İngiliz basını tarafından duyuruluyor. 34 yaşındaki futbolcunun peşinde halihazırda 5 kulüp olduğu belirtiliyor. Telegraph'ın haberine göre İtalyan devi Milan, Walker ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamak için futbolcuya baskı yapıyor. Daily Mail'de ise Milan'ın ezeli rakibi Inter'in başarılı sağ beki kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü.

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Manchester City'nin şartı cazip teklif

İtalyanların dışında Suudi Arabistan'dan da Kyle Walker'a teklifler var ve Al-Nassr, Al-Ittihad ile Al-Alhi de bu yarışta. Manchester Evening News'un haberine göre; tecrübeli futbolcunun ayrılışını planlamayan City'nin cazip bir teklif gelmemesi halinde bu transfere izin vermesi beklenmiyor.

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Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi var

Tecrübeli oyuncunun Manchester City ile Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon City forması ile 18 maça çıkan Kyle Walker, gol yada asist katkısı sağlayamadı.