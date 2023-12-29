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Galatasaray'dan GSTV kararı!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#GSTV#Futbol
Galatasaraydan GSTV kararı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2023 18:11

GSTV, yeni yılla beraber yayın hayatına dijital ortamda devam edeceğini açıkladı.

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2006'da yayın hayatına başlayan Galatasaray Spor Kulübü'nün özel televizyon kanalı GS TV, yeni yılla birlikte yayın hayatına dijital ortamda devam edeceğini duyurdu.

GSTV'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Spor Kulübü'nün kurumsal yayın organı GSTV, değişen medya kullanım alışkanlıklarına uyum sağlamak ve dijital çağı yakalamak amacıyla yeni bir adım atıyor. Yeni nesil, zengin dijital içeriklerin sevilen programlarla harmanlanacağı bu yeni dönemde GSTV; Galatasaray Youtube Kanalı ve www.galatasaray.com adreslerinde yayın yapmaya devam edecek. 

Yeni yılda, yepyeni bir GSTV'de buluşmak ve Galatasaray'ımızın başarılarını hep birlikte takip etmek dileğiyle..."

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#Galatasaray#GSTV#Futbol

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