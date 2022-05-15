Galatasaray'dan Granit Xhaka hamlesi! Kerem Aktürkoğlu'na yeni teklif, Pulgar'dan flaş karar... | Transfer haberleri

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Galatasaray'da Burak Elmas ve ekibi, orta sahadaki eksikliği gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Fakat Aslan'da yaşanan sancılı başkanlık süreci ile ilgili de pek çok sorun yaşanıyor. Fanatik'te yer alan habere göre; Elmas görevde kaldığı takdirde Xhaka ile sözleşme imzalanma ihtimali çok yüksek.

29 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu ile pek çok pürüzün giderildiği öğrenildi. Yani Elmas görevine devam ederse tecrübeli futbolcunun Sarı-Kırmızılı formayı giyme ihtimali de yüksek. Galatasaray , diğer yandan da alternatif isim arayışlarını sürdürüyor. Aslan'da, Mohamed Elneny ve Axel Witsel, bu bölge için düşünülen diğer adaylar arasında yer alıyor.

LYON'UN KEREM ISRARI

Her geçen gün ortaya koyduğu futbol ile kendisini geliştiren Kerem Aktürkoğlu, bu sezon ise bambaşka bir performans sergiledi. Genç futbolcu, şimdiye kadar çıktığı 50 maçta 11 kez rakip fileleri havalandırırken, 9 gol pası verdi. Kerem'in fark yaratan bu performansı, Avrupa devlerinin de dikkatini çekmişti.

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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, daha önce yıldız oyuncu için Aslan'ın kapısını çaldı. Fakat o dönem yapılan 7 milyon Euro'luk teklif, hayli yetersiz bulundu. Mavi-Beyazlı ekip, şimdi ise yeniden şartları zorlayacak. Fanatik Gazetesi, Fransız temsilcisinin 12 milyon Euro'luk bir öneride bulunacağı bilgisine ulaştı.

Ancak yapılan bu öneri Sarı-Kırmızılılar tarafından yetersiz bulunurken, ortak bir yol bulunmaya çalışıldığı belirtildi. Cim Bom'un, 15 milyon Euro'luk bir teklif karşısında onay verebileceği edinilen bilgiler arasında yer aldı. Oyuncunun transferi için yapılacak kontratta sonraki satıştan pay gibi maddeler de yer alabilir.

PULGAR KALMAK İSTİYOR

Devre arası transfer döneminde takıma katılan Erick Pulgar, Domenec Torrent tarafından beklediği süreleri alamadı. 28 yaşındaki futbolcu, son dönemde şans bulurken, ortaya koyduğu futbolla da orta sahada arkadaşlarına çok yardımcı oldu.

Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Şilili, takımda kalmak istediğini belirtti. Bonservisi İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'da bulunan 28 yaşındaki futbolcu, tarafların anlaşması halinde kariyerini Galatasaray 'da sürdürmek istediğini bildirdi.