Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'dan Granit Xhaka hamlesi! Kerem Aktürkoğlu'na yeni teklif, Pulgar'dan flaş karar... | Transfer haberleri

#Transfer#Galatasaray#Granit Xhaka
Galatasaraydan Granit Xhaka hamlesi Kerem Aktürkoğluna yeni teklif, Pulgardan flaş karar... | Transfer haberleri

Galatasaray'da seçime kısa bir süre kala bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Başkan Burak Elmas Granit Xhaka için çeşitli görüşmeler yaparken, Kerem Aktürkoğlu için Lyon'un ısrarı devam ediyor.

Haberin Devamı

Galatasaray'da Burak Elmas ve ekibi, orta sahadaki eksikliği gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Fakat Aslan'da yaşanan sancılı başkanlık süreci ile ilgili de pek çok sorun yaşanıyor. Fanatik'te yer alan habere göre; Elmas görevde kaldığı takdirde Xhaka ile sözleşme imzalanma ihtimali çok yüksek.

29 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu ile pek çok pürüzün giderildiği öğrenildi. Yani Elmas görevine devam ederse tecrübeli futbolcunun Sarı-Kırmızılı formayı giyme ihtimali de yüksek. Galatasaray , diğer yandan da alternatif isim arayışlarını sürdürüyor. Aslan'da, Mohamed Elneny ve Axel Witsel, bu bölge için düşünülen diğer adaylar arasında yer alıyor.

LYON'UN KEREM ISRARI

Her geçen gün ortaya koyduğu futbol ile kendisini geliştiren Kerem Aktürkoğlu, bu sezon ise bambaşka bir performans sergiledi. Genç futbolcu, şimdiye kadar çıktığı 50 maçta 11 kez rakip fileleri havalandırırken, 9 gol pası verdi. Kerem'in fark yaratan bu performansı, Avrupa devlerinin de dikkatini çekmişti.

Haberin Devamı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, daha önce yıldız oyuncu için Aslan'ın kapısını çaldı. Fakat o dönem yapılan 7 milyon Euro'luk teklif, hayli yetersiz bulundu. Mavi-Beyazlı ekip, şimdi ise yeniden şartları zorlayacak. Fanatik Gazetesi, Fransız temsilcisinin 12 milyon Euro'luk bir öneride bulunacağı bilgisine ulaştı.

Ancak yapılan bu öneri Sarı-Kırmızılılar tarafından yetersiz bulunurken, ortak bir yol bulunmaya çalışıldığı belirtildi. Cim Bom'un, 15 milyon Euro'luk bir teklif karşısında onay verebileceği edinilen bilgiler arasında yer aldı. Oyuncunun transferi için yapılacak kontratta sonraki satıştan pay gibi maddeler de yer alabilir.

PULGAR KALMAK İSTİYOR

Devre arası transfer döneminde takıma katılan Erick Pulgar, Domenec Torrent tarafından beklediği süreleri alamadı. 28 yaşındaki futbolcu, son dönemde şans bulurken, ortaya koyduğu futbolla da orta sahada arkadaşlarına çok yardımcı oldu.

Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Şilili, takımda kalmak istediğini belirtti. Bonservisi İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'da bulunan 28 yaşındaki futbolcu, tarafların anlaşması halinde kariyerini Galatasaray 'da sürdürmek istediğini bildirdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Galatasaray#Granit Xhaka

BAKMADAN GEÇME!

Süpermodel, diyetisyen, yazar, büyükanne... Elon Muskın gündemden düşmeyen annesi Maye Musk

Süpermodel, diyetisyen, yazar, büyükanne... Elon Musk'ın gündemden düşmeyen annesi Maye Musk!

#Maye Musk
Sağ mı sol mu Hangi tarafa yatmak daha sağlıklı

Sağ mı sol mu? Hangi tarafa yatmak daha sağlıklı?

#Sağlık
Son dakika: Rusyadan flaş Finlandiya kararı Elektrik tedariki askıya alındı...

Son dakika: Rusya'dan flaş Finlandiya kararı! Elektrik tedariki askıya alındı...

#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

Süpermodel, diyetisyen, yazar, büyükanne... Elon Muskın gündemden düşmeyen annesi Maye Musk

Süpermodel, diyetisyen, yazar, büyükanne... Elon Musk'ın gündemden düşmeyen annesi Maye Musk!

#Maye Musk
Sağ mı sol mu Hangi tarafa yatmak daha sağlıklı

Sağ mı sol mu? Hangi tarafa yatmak daha sağlıklı?

#Sağlık
Son dakika: Rusyadan flaş Finlandiya kararı Elektrik tedariki askıya alındı...

Son dakika: Rusya'dan flaş Finlandiya kararı! Elektrik tedariki askıya alındı...

#Rusya