Galatasaray'dan gözyaşlarıyla ayrılan Yuto Nagatomo, Al-Nasr yolunda

Japol sol bekin bu teklifi beklemeye aldığı, ülkesinden veya Avrupa'dan başka bir öneri gelmezse kabul edeceği kaydedildi. Al Nasr teknik direktörü Rui Vitoria'nın Nagatomo'yu kadrosunda görmek istediği belirtildi.

Portekizli teknik adamın, 33 yaşındaki Japon oyuncusu sadece defans olarak değil kanatlarda da oynatmayı planlandığı ifade edildi. Vitoria'nın Nagatomo ile birlikte Monaco ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Hırvat kaleci Danijel Subasic'i de istediği ifade edilmişti. (Fanatik)

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