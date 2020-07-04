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GeriFutbol Galatasaray'dan gözyaşlarıyla ayrılan Yuto Nagatomo, Al-Nasr yolunda
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Haber Giriş: 04.07.2020 - 09:33,Son Güncelleme:

Galatasaray'dan gözyaşlarıyla ayrılan Yuto Nagatomo, Al-Nasr yolunda

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Galatasaray'dan gözyaşlarıyla ayrılan Yuto Nagatomo, Al-Nasr yolunda
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Galatasaray'da son idmanına çıkan ve gözyaşlarıyla takıma veda eden Yuto Nagatomo'nun adı Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr ile anılıyor.

Japol sol bekin bu teklifi beklemeye aldığı, ülkesinden veya Avrupa'dan başka bir öneri gelmezse kabul edeceği kaydedildi. Al Nasr teknik direktörü Rui Vitoria'nın Nagatomo'yu kadrosunda görmek istediği belirtildi.

Portekizli teknik adamın, 33 yaşındaki Japon oyuncusu sadece defans olarak değil kanatlarda da oynatmayı planlandığı ifade edildi. Vitoria'nın Nagatomo ile birlikte Monaco ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Hırvat kaleci Danijel Subasic'i de istediği ifade edilmişti. (Fanatik)

Galatasaraydan gözyaşlarıyla ayrılan Yuto Nagatomo, Al-Nasr yolunda

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