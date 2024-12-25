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Galatasaray'dan golcü transferinde sürpriz harekat! 95 milyon euroluk yıldızla anlaşma sağlandı

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#GALATASARAY#TRANSFER#Süper Lig
Galatasaraydan golcü transferinde sürpriz harekat 95 milyon euroluk yıldızla anlaşma sağlandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2024 10:05

Süper Lig'de ilk devreyi lider tamamlayan ve yoluna emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek için transfer döneminde kadrosunu güçlendirmenin hesaplarını yapıyor. Buna göre sarı kırmızıların PSG forması giyen Kolo Muani ile görüştüğü ileri sürüldü.

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Sezona Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Michy Batshuayi hücum hattıyla başlayan sarı kırmızılılar, devre arasında bu tandemi güçlendirmek istiyor.

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Ligde liderliğini 8 puan farkla sağlamlaştıran Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde de iddiasını koruyor. Takımı güçlendirerek ikinci devrede de başarı hedefleyen sarı kırmızılılar, Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda çalışmalarına hız verdi.

ICARDI'NİN SAKATLIĞI

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasındaki Tottenham karşılaşmasında sakatlanan Mauro Icardi, MR tetkikleri sonucunda sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiği açıklanmıştı. Yıldız ismin sezonu kapattığı ifade edilmişti.

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Santrfor rotasyonunda ciddi kayıp yaşayan Galatasaray, forvet transferine öncelik verecek.

SÜRPRİZ İDDİA

Fanatik'in haberine göre Galatasaray yönetimi bu doğrultuda soluğu Fransa'da aldı. Kurmaylar PSG'nin yıldızı Kolo Muani’yi kiralamak için düğmeye bastı.

95 MİLYON EUROLUK GOLCÜ

PSG’nin 2023 yazında Frankfurt’tan 95 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Kolo Muani’nin, Osimhen’e partner olarak transfer edilmesi planlanıyor. Galatasaray’ın Fransız golcüyü kiralama teklifine PSG tarafından da olumlu geri dönüş geldi.

Galatasaraydan golcü transferinde sürpriz harekat 95 milyon euroluk yıldızla anlaşma sağlandı

GÖRÜŞMELER OLUMLU İLERLİYOR

Sarı-Kırmızılılar 26 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Oyuncuyla yapılan görüşmeler de olumlu ilerlenirken, PSG tarafıyla da anlaşmanın yakın olduğu haberde yer aldı.

İSTENİLENİ VEREMEDİ

95 milyon euro gibi flaş bir ücretle transfer edilen Muani’nin PSG macerası hiç de hayal ettiği gibi ilerlemedi. Fransız deviyle toplam 54 maça çıkan Kolo Muani, 11 gol 7 asistlik bir performans sergiledi.

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#GALATASARAY#TRANSFER#Süper Lig

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