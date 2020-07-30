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Futbol
Haber Giriş: 30.07.2020 - 13:05,Son Güncelleme:

Galatasaray'dan golcü transferi! Shon Weissman... | Son Dakika GS Haberleri

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Galatasaray'dan golcü transferi! Shon Weissman... | Son Dakika GS Haberleri
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Galatasaray'da transfer gelişmesi... Süper Lig'i altıncı sırada tamamlayarak büyük hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray'ın Avusturya ekibi Wolfsberger forması giyen İsrailli santrfor Shon Weissman'ın transferinde sona yaklaştığı öne sürüldü.

Geçtiğimiz yaz yaptığı büyük yatırımlara rağmen hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'de hayal kırıklığı yaratan Galatasaray'ın bir süredir Shon Weissman'ın peşinde koştuğu öne sürülüyordu.

Konuyla ilgili Avusturya basınından gelen son haberlerse Sarı Kırmızılılar'ı bir hayli heyecanlandırdı. Ülkede yayım yapan Kleine Zeitung gazetesi, Cim Bom'un Wolfsberger forması giyen İsrailli santrforu kadrosuna katmaya çok yakın olduğunu yazarken oyuncunun pazartesi günü takımıyla birlikte idmana çıkmasının beklenmediğini kaydetti. Gazete, kulübüyle bir yıl daha kontratı bulunan 24 yaşındaki golcünün Galatasaray'a transferini "an meselesi" olarak değerlendirdi.

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Takımıyla geride kalan sezonda çıktığı 40 maçta 37 gol ve 8 asist kaydederek muhteşem bir performans sergileyen Weissman, uzun yıllar ülkesinde top koşturduktan sonra bir önceki yaz Maccabi Haifa'dan bedelsiz olarak Wolfsberger'in yolunu tutmuştu.

 

Galatasaraydan golcü transferi Shon Weissman... | Son Dakika GS Haberleri

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