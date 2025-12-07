×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Galatasaray'dan Göksenin Köksal açıklaması!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Göksenin Köksal#BASKETBOL
Galatasaraydan Göksenin Köksal açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2025 20:16

Galatasaray, Göksenin Köksal ve Erkek Basketbol takımı otobüsüne yapılan taşlı saldırı hakkında açıklama yayımladı.

Haberin Devamı

Galatasaray, Erkek Basketbol Takımı'nı taşıyan otobüse taşlı saldırı ve Göksenin Köksal ile ilgili bir açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Erkek Basketbol Takımımızın 6 Aralık tarihinde Bursaspor ile oynadığı maçın son bölümünde ve sonrasında yaşanan olayların basında yer alması üzerine bu bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı doğmuştur.

Maçın sonuna doğru takımımızın bench’ine ve yöneticilerimize ağır küfürler eden, maçtan sonra da “Galatasaray benim yuvam” diye açıklama yapan eski Galatasaray kaptanı, şimdi Bursaspor oyuncusu Göksenin Köksal ile ilgili tüm girişimler Türkiye Basketbol Federasyonu nezdinde yapılacaktır.

Bu vesileyle hatırlatmak isteriz ki; Galatasaray efsaneleri bu şanlı formayı sadece giydiklerinde değil, çıkardıkları zaman gösterdikleri tavırlarla efsane olmuşlardır.

Haberin Devamı

Ayrıca maç sonrası takım otobüsümüz salon çıkışında taşlanmış, sporcularımızın can güvenliği tehlikeye atılmıştır. Bu saldırılar yalnızca Galatasaray’a değil, Türk sporunun saygınlığına yapılmıştır. Sahada rekabet olur; ama küfür, nefret ve şiddetin kabul edilmesi asla mümkün değildir.

Kulübümüz konuyla ilgili sorumluların hesap vermesi için gerekli girişimleri sonuna kadar yapacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Göksenin Köksal#BASKETBOL

BAKMADAN GEÇME!