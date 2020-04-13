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Galatasaray'dan Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun mesajı
Galatasaray, Corona virüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edilen Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Galatasaray, taburcu edilen Göksel Gümüşdağ için geçmiş olsun mesajı yayımlarken, "Koronavirüs teşhisiyle tedavi altına alındığı hastaneden taburcu edilen İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara bir kez daha acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verdi.
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