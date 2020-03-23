Galatasaray'dan gidenler sıfır çekti

Olympiakos’a giden Emre Mor, ligde 1 dakika bile oynayamadı, sadece kupada bir maçta şans buldu. Ajax, Babel’in oynadığı maçlarda Avrupa Ligi ve Hollanda Kupası’ndan elendi. Nzonzi de büyük umutlarla gittiği Rennes’de ekstra işler yapamadı.

G.Saray, ocak ayında kadrosunda yaptığı değişimle bambaşka bir kimliğe büründü. Ara transfer dönemindeki operasyon sonrasında zirve ile arasındaki 10 puanlık farkı 3 puana indiren sarı kırmızılılarda sadece ‘gelenler’ değil ‘gönderilen’ isimlerde de tam isabet sağlandı. Teknik direktör Fatih Terim’in ocak ayında gönderilmesini istediği Ryan Babel, Emre Mor ve Steven Nzonzi, yeni takımlarındaki performanslarıyla Terim’i haklı çıkardı. Bu oyunculardan özellikle Babel ve Emre’nin istatistikleri dibe vurmuş durumda.

Emre Mor, Olympiakos’ta 1 maç oynadı

Fatih Terim’in ‘ışık’ göremediği için sezon sonunu beklemeden takımdan gönderilmesini istediği Emre Mor, Yunanistan’da ‘0’ çekti! Olympiakos’un kiraladığı 22 yaşındaki futbolcu, ligde 5 maçta da 1 dakika süre alamadı. Olympiakos teknik heyeti bu 5 maçın 3’ünde kendisini kadroya dahi almadı. Emre Mor, Olympiakos forması ile sadece Yunanistan Kupası maçında 47 dakika süre alırken, skor ya da asist üretemedi.

Babel’li Ajax iki kupadan elendi

Sezon sonuna kadar Ajax’a kiralanan Ryan Babel, eski kulübünde beklentilerin çok altında kaldı. Avrupa Ligi’nde şampiyonluğun favorisi olan Ajax, Babel’in iki maçta da forma giydiği son 32 turunda Getafe’ye elendi. Ligin ilk yarısında 2 yenilgisi olan Ajax, Babel’in transferi sonrasında çıktığı 7 karşılaşmada 3 mağlubiyet, 4 galibiyet aldı. Ajax, Hollanda Kupası’nda da Babel’in 72 dakika oynadığı maçta Utrecht’e 2-0 yenilip havlu attı.

Nzonzi’li Rennes de kupaya havlu attı

Galatasaray'da aralık ayında antrenmanda sergilediği disiplinsiz davranışlar nedeniyle kadro dışı kalan Steven Nzonzi de yeni takımı Rennes’de ekstra işlere imza atamadı. Rennes, Fransa Kupası’ndan elenirken ligde ise Şampiyonlar Ligi bileti alabilmek için mücadele ediyor. Nzonzi de Emre ve Babel gibi gol ya da asist üretemedi. Galatasaray’ın ocak ayında Kayserispor’a kiraladığı Emre Taşdemir de sarı kırmızılı takımda skora katkı yapamadı.