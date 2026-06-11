Galatasaray'dan genç oyuncu hamlesi: Hedefte iki 'süper çocuk' var!

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni sezon için belirlediği yabancı kuralına göre; kulüpler herhangi bir sınır olmadan 10 yabancıyla sözleşme imzalayabilecek.

Ancak sayıyı 14'ee kadar artırmak isteyen kulüpler bunu ancak '1 Ocak 2003 ve sonrası doğumlu' oyuncularla yapabilecek.

Federasyonun belirlediği '+4'lük bu yabancı oyuncu kontenjanına Galatasaray'da uyan yalnızca iki isim bulunuyor: Renato Nhaga ve Elias Jelert.

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TRT Spor'un haberine göre; Orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, yeni yabancı kuralı çerçevesinde bu bölgede genç futbolcular için girişimde bulunmaya hazırlanıyor.

Sarı kırmızılılar, Rusya futbolunun wonderkidi (Süper/Mucize Çocuk) kabul edilen Matvey Kislyak ve Aleksey Batrakov'u takip ediyor.

KISLYAK EN AZ 25 MİLYON EURO!

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CSKA Moskova'da forma giyen Kislyak, Avrupa'dan gelen tekliflere açık durumda. Rus ekibi, 2005 doğumlu futbolcu için en az 25 milyon euro bonservis bekliyor. Sarı kırmızılıların, Sara'nın olası satışı halinde genç oyuncuya yönelebileceği ifade ediliyor.

Rus milli futbolcu, geride kalan sezon 42 maçta 8 kez fileleri sarstı, 8 de asist üretti.

BATRAKOV'UN SERBEST KALMA BEDELİ 20 MİLYON EURO!

Lokomotiv Moskova'da forma giyen Aleksey Batrakov da Rusya Ligi'nin parlayan genç yıldızlarından.

Skorer orta saha oyuncusunun, 20 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.

21 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezon 36 resmi maçta 17 kez fileleri havalandırdı, 12 gol pası verdi.