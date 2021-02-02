Galatasaray'dan Gedson Fernandes açıklaması

Galatasaray, Gedson Fernandes'in PCR testlerinin negatif çıktığını açıkladı. Kulüpten yapılan bildiride, "21 Ocak tarihinde Covid-19 teşhisiyle tedavi ve karantina süreci başlayan Gedson Fernandes'in en son yapılan 2 PCR testi de negatif sonuçlanmış, tomografi ve kan testleri de normal olarak değerlendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.



Açıklama şöyle;

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...