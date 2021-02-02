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Futbol
Haber Giriş: 02.02.2021 - 14:52 | Son Güncelleme:

Galatasaray'dan Gedson Fernandes açıklaması

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Galatasaray'dan Gedson Fernandes açıklaması
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Galatasaray Kulübü, yeni transfer Gedson Fernandes'in durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray, Gedson Fernandes'in PCR testlerinin negatif çıktığını açıkladı. Kulüpten yapılan bildiride, "21 Ocak tarihinde Covid-19 teşhisiyle tedavi ve karantina süreci başlayan Gedson Fernandes'in en son yapılan 2 PCR testi de negatif sonuçlanmış, tomografi ve kan testleri de normal olarak değerlendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle;

 

Galatasaraydan Gedson Fernandes açıklaması

Galatasaraydan Gedson Fernandes açıklaması

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