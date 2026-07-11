×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FIFA 2026FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'dan Gabriel Sara kararı!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Gabriel Sara#Transfer
Galatasaraydan Gabriel Sara kararı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2026 11:10

Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da ayrılması muhtemel isimler arasında gösterilen Gabriel Sara için yönetimin kararı ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da gözler bir yandan transferlere çevrilirken, diğer yandan da ayrılabilecek isimler merak ediliyor.

Gözden KaçmasınTrabzonsporda rekor satış kapıda İtalyanlar anlaşmanın detaylarını duyurduTrabzonspor'da rekor satış kapıda! İtalyanlar anlaşmanın detaylarını duyurduHaberi görüntüle

Bu süreçte takımdaki geleceği en çok merak edilen oyunculardan biri olan Brezilyalı orta saha Gabriel Sara için sarı-kırmızılı yönetimin kararı netleşmeye başladı.

Galatasaraydan Gabriel Sara kararı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Sezon içinde yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan Gabriel Sara'nın, bu süreçte transfer gündeminde geri planda kaldığı öğrenildi. Buna rağmen özellikle İngiltere Premier Lig ekiplerinin 26 yaşındaki futbolcuyu yakından takip etmeyi sürdürdüğü belirtildi.

Gözden KaçmasınFenerbahçede Suudi Arabistandan teklifler alan Kerem Aktürkoğlu kararını verdiFenerbahçe'de Suudi Arabistan'dan teklifler alan Kerem Aktürkoğlu kararını verdi!Haberi görüntüle

Galatasaray cephesi ise başarılı oyuncuyu düşük bir bedelle elden çıkarmayı düşünmüyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, Gabriel Sara için yaklaşık 30 milyon Euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde transfer görüşmelerine başlamaya sıcak baktığı ifade edildi.

Haberin Devamı

Teknik heyetin de kadro planlamasında önemli bir yere sahip olan Brezilyalı yıldız için beklentinin karşılanmaması durumunda Galatasaray'ın oyuncuyla yola devam edeceği öğrenildi. Yönetim, hem sportif katkıyı hem de olası yüksek bonservis gelirini göz önünde bulundurarak süreci dikkatle yönetmeyi hedefliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Gabriel Sara#Transfer

BAKMADAN GEÇME!