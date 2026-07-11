Galatasaray'dan Gabriel Sara kararı!

Haberin Devamı

Yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da gözler bir yandan transferlere çevrilirken, diğer yandan da ayrılabilecek isimler merak ediliyor.

Bu süreçte takımdaki geleceği en çok merak edilen oyunculardan biri olan Brezilyalı orta saha Gabriel Sara için sarı-kırmızılı yönetimin kararı netleşmeye başladı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Sezon içinde yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan Gabriel Sara'nın, bu süreçte transfer gündeminde geri planda kaldığı öğrenildi. Buna rağmen özellikle İngiltere Premier Lig ekiplerinin 26 yaşındaki futbolcuyu yakından takip etmeyi sürdürdüğü belirtildi.

Galatasaray cephesi ise başarılı oyuncuyu düşük bir bedelle elden çıkarmayı düşünmüyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, Gabriel Sara için yaklaşık 30 milyon Euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde transfer görüşmelerine başlamaya sıcak baktığı ifade edildi.

Haberin Devamı

Teknik heyetin de kadro planlamasında önemli bir yere sahip olan Brezilyalı yıldız için beklentinin karşılanmaması durumunda Galatasaray'ın oyuncuyla yola devam edeceği öğrenildi. Yönetim, hem sportif katkıyı hem de olası yüksek bonservis gelirini göz önünde bulundurarak süreci dikkatle yönetmeyi hedefliyor.