Galatasaray'dan Fransa'ya transfer çıkarması! Okan Buruk istedi, yönetim harekete geçti...

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Süper Lig'de liderliğini koruyan ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, transfer listesini de oluşturuyor.

Kış transfer dönemine az süre kalırken sarı kırmızılıların Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğü ve bazı isimler için hamle yaptığı öğrenildi.

SOL BEKE TAKVİYE

Buna göre Ismail Jakobs'un sol bek pozisyonunda alternatifsiz olması ve üst üste sakatlıklar yaşaması nedeniyle ara transfer döneminde bu bölgeye takviye yapılacak.

Monaco'dan 8 milyon euroluk zorunlu satın alma bedeliyle kiralanan Ismail Jakobs, yaşadığı sakatlıklar sonrası forma şansı bulmakta zorlanıyor.

ROTA FRANSA'YA ÇEVRİLDİ

Okan Buruk'un sol beke takviye istemesinin ardından rota Fransa'ya çevrildi.

Fanatik'te yer alan haber göre; Galatasaray yönetiminin hedefindeki isim Lyon forması giyen Nicolas Tagliafico var.

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Finansal sorunlar nedeniyle küme düşme cezasıyla karşı karşıya kalan Lyon'un Tagliafico ile sözleşme feshetme ihtimali bulunurken sarı kırmızılıların bu gelişmeleri yakından takip ettiği ifade edildi.

Galatasaray'ın bedelsiz olarak kadrosuna katmak istediği Tagliafico bu sezon Fransız ekibinin formasıyla 8 maçta sahaya çıktı ve 1 gol attı.