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Galatasaray'dan forvete ABD'li transfer

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray Basketbol#ABD#TRANSFER
Galatasaraydan forvete ABDli transfer
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 13:52

Galatasaray Basketbol Takımı, ABD'li forvet oyuncusu Michael Young'ı transfer ettiğini duyurdu.

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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li uzun forvet Michael Young'ı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Türkiye'de Bursaspor forması giyen 30 yaşındaki ABD'li oyuncu ile sezon sonuna kadar anlaşıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Tecrübeli oyuncu Michael Young'a 'Sar-kırmızılı renklerimize hoş geldin' diyor, parçalı forması ile başarılarla dolu bir yıl diliyoruz." denildi.

Michael Young, geçen sezon Bursaspor formasıyla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 29 maçta 13,1 sayı, 5,9 ribaunt, 3,1 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Şampiyonlar Ligi'nde de 6 maçta forma giyen Young, 9,8 sayı, 5,8 ribaunt, 1,7 asist ortalamalarıyla performans sergiledi.

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#Galatasaray Basketbol#ABD#TRANSFER

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