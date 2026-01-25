×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Galatasaray'dan flaş Ali Koç açıklaması! 'Bu ülkenin sporu senden bıktı'

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Ali Koç#Fenerbahçe
Galatasaraydan flaş Ali Koç açıklaması Bu ülkenin sporu senden bıktı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2026 16:42

Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç ile ilgili flaş bir açıklama paylaştı.

Haberin Devamı

Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç'un Okan Buruk'u tehdit ettiğini iddia ederek bir açıklama yaptı:

Açıklama şu şekilde:

"Bu ülkenin sporu senden bıktı Ali Koç!

Geçmişte futbola adaleti, şeffaflığı, temizliği getireceğiz diye konuşanların gerçek yüzü bugün bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç'un, teknik direktörümüz Okan Buruk'u tehdit etmesi yalnızca bir suç değil; aynı zamanda futbol sahalarındaki rekabeti başka yerlere çekmeye çalışan karanlık düşünce tarzının geldiği son noktadır.

Türkiye'nin en büyük holdinglerinden birinin mensubu olmanın verdiği gücü ve güveni fütursuzca sağa sola saldırmakla kullanan bu "Ali kıran baş kesen"in yaptığının ne ilk ne son olacağı açıkça bellidir.

Gözden KaçmasınFenerbahçede En Nesyri krizi Juventusun son günüFenerbahçe'de En Nesyri krizi! Juventus'un son günüHaberi görüntüle

Bu arsız davranış, bugün Galatasaray Spor Kulübü üzerine oynanmak istenen kirli projeyi kimin kurgulamaya çalıştığını bizlere açıkça göstermektedir.

Galatasaray'ı sahada yenemeyip, bu başarısızlık yüzünden koltuğunu kaybeden bu şahıs, görevi bırakınca ailesinin sahip olduğu güçle, kulübümüzün yürüyüşünü engellemek için çalışmaktadır.

Tüm Türkiye bilmelidir ki Okan Hocamıza yapılan bu tehdit Galatasaray Spor Kulübü'ne yapılmıştır.

Haberin Devamı

Ve bu tehdidin sahibi Ali Koç, Türk sporu için gerçek tehdit, Türkiye’deki kardeşlik ortamı için bekâ sorunudur.

Bu şahsın perde arkasından yapmaya çalıştıklarına karşı Okan Buruk'un sonuna kadar yanında olacağımızı buradan tüm kamuoyuna duyuruyoruz.

Sağlıklı bir insanın sosyal ortamda yapmaması gereken hareketleri sürekli tekrar eden bu patolojik vakanın hangi etki altında olduğu ve gerçekleştirmeye çabaladığı sinsi planları hemen araştırılmalıdır.

Gözden KaçmasınVillarreal-Real Madrid maçındaki panenka gerçeği ortaya çıktı: Mbappenin Diaza mesajı yakalandı Arda Güler 11de başladıVillarreal-Real Madrid maçındaki panenka gerçeği ortaya çıktı: Mbappe'nin Diaz'a mesajı yakalandı! Arda Güler 11'de başladıHaberi görüntüle

Bu şahsın en kısa sürede kontrol altına alınması için Koç ailesini, kamuoyunu ve devletimizin yetkililerini göreve davet ediyoruz.

Ve bugün kendisine net bir şekilde soruyoruz:

Ali Koç;

Sen Koç Holding'i arkana alarak açtığın bu ahlaksız savaş ile Galatasaray camiasına gücünün yeteceğini mi zannediyorsun?

Sen kendini bu ülkenin insanlarından daha üstün mü zannediyorsun?

Sen kendini hakikaten ne zannediyorsun?"

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Ali Koç#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!