×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'dan Fernando Muslera açıklaması! Omuz sakatlığı ne durumda?

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Muslera#Sakatlık
Galatasaraydan Fernando Muslera açıklaması Omuz sakatlığı ne durumda
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2023 13:23

Galatasaray, Kasımpaşa maçında dirseğinden sakatlanan ve maça devam edemeyen Fernando Muslera'nın durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Haberin Devamı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; "Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında dün oynanan Kasımpaşa maçında aldığı darbe sonrası sol dirsek ekleminde çıkık oluşan ve ilk müdahalesi saha içerisinde yapılan oyuncumuz Fernando Muslera’nın bugün sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan tetkiklerinde çıkığa eşlik eden herhangi bir kırığa rastlanmamıştır. Yapılan ilk değerlendirmede eklem çevresi kaslarda yırtık, eklem kapsülünde kanama ve eklemi oluşturan bağlarda kısmi esneme tespit edilmiştir. Eklem çıkığı saha içerisinde oturtulan oyuncumuzun ileri tedavisine kulübümüzün sağlık merkezinde başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Gözden KaçmasınGalatasaray - Kasımpaşa maçının tartışmalı pozisyonları Zahanın gollerinden önce faul ve penaltı var mıGalatasaray - Kasımpaşa maçının tartışmalı pozisyonları! Zaha'nın gollerinden önce faul ve penaltı var mı?Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Muslera#Sakatlık

BAKMADAN GEÇME!