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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye verilen cezalar sonrası TFF'ye itiraz!

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#TFF#Galatasaray#Fenerbahçe
Galatasaraydan Fenerbahçeye verilen cezalar sonrası TFFye itiraz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2025 15:24

Galatasaray, kupada oynanan derbinin ardından verilen cezalar nedeniyle TFF Hukuk Kurulu’na itirazda bulundu. Sarı-kırmızılı kulüp, TFF Hukuk Kurulu’nun görevini yapması konusunda uyardı.

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Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında deplasmanda Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmıştı.

Karşılaşmanın son anlarında ve bitiminde yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho 3 maç, antrenörler Salvatore Foti ile Sandro Zufic 4’er maç, kırmızı kart gören futbolculardan Mert Hakan Yandaş 1 maç ve Fred 3 maç men cezası aldı.

Galatasaraylı futbolcuların cezası ise sarı-kırmızılı ekibin haftayı BAY geçmesi nedeniyle önümüzdeki günlerde PFDK tarafından açıklanacak.

TFF'YE İTİRAZ!

Verilen cezaları az bulan Galatasaray bu konuda harekete geçti.

TFF Hukuk Kurulu’na yazılı başvuruda bulunan sarı-kırmızılar cezalara itiraz etti. Ayrıca hukuk müşavirliğine görevlerini yapması konusunda uyarı yaptı.

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#TFF#Galatasaray#Fenerbahçe

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