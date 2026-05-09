Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme! Jesus, İsmail Kartal, Mourinho, Tedesco ve Okan Buruk...

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti ve 26. kez şampiyonluğa ulaştı.

Sarı kırmızılılar maç sonrasında yaptığı videolu paylaşımda, Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

JESUS, İSMAİL KARTAL, MOURINHO VE TEDESCO

Galatasaray'ın paylaşımında, Okan Buruk yönetiminde kazanılan şampiyonluklara atıfta bulunurken, bu süre zarfında Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, İsmail Kartal, Jose Mourinho ve Tedesco da videoda yer aldı.

