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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Fenerbahçe#Derbi
Galatasaraydan Fenerbahçeye olay gönderme
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2024 17:06

Galatasaray, Hollandalı eski yıldızı Wesley Sneijder'in yer aldığı video ile cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi ezeli rakibine göndermede bulundu.

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Sarı kırmızılılar, Legens serisi kapsamında yapılan tanıtım videosunda Fenerbahçe'ye derbi öncesi gönderme yaptı.

Galatasaray, Legens serisi kapsamında kulüp efsaneleri futbolcularından Wesley Sneijder ve Gheorghe Hagi gibi isimlerin tişörtlerini satışa sundu.

"Fener Ağlama" tezahüratının olduğu videoda yer alan Hollandalı, "Hayatım boyunca her şeyi kazandım ama bu formayı üzerimde taşımak bu asla unutmayacağım bir şey." diye konuştu.

Wesley Sneijder, Galatasaray kariyerinde Fenerbahçe derbilerinde toplam 3 gol kaydetti. 

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Derbi

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