Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme

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Sarı kırmızılılar, Legens serisi kapsamında yapılan tanıtım videosunda Fenerbahçe'ye derbi öncesi gönderme yaptı.

Galatasaray, Legens serisi kapsamında kulüp efsaneleri futbolcularından Wesley Sneijder ve Gheorghe Hagi gibi isimlerin tişörtlerini satışa sundu.

"Fener Ağlama" tezahüratının olduğu videoda yer alan Hollandalı, "Hayatım boyunca her şeyi kazandım ama bu formayı üzerimde taşımak bu asla unutmayacağım bir şey." diye konuştu.

Wesley Sneijder, Galatasaray kariyerinde Fenerbahçe derbilerinde toplam 3 gol kaydetti.