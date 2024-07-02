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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Batshuayi göndermesi

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#Transfer#Galatasaray#Fenerbahçe
Galatasaraydan Fenerbahçeye Batshuayi göndermesi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 07:00

Sarı kırmızılılar, Belçikalı golcünün transferinde Fenerbahçe’ye gönderme yaptı. Dün Belçika’dan uçakla İstanbul’a gelen ve 3 yıllık imza atan Michy Batshuayi senelik 3 milyon Euro garanti ücret kazanacak, ayrıca 3 milyon Euro da imza parası alacak.

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G.Saray, F.Bahçe’nin eski golcüsü Michy Batshuayi’ye imzayı attırdı. Dün İstanbul’a gelen Belçikalı golcü ile 3 yıllık sözleşme yapılırken, Batshuayi senelik 3 milyon Euro garanti ücret ve 3 taksitte ödenecek 3 milyon Euro imza parası alacak. Sarı Kırmızılılar, Batshuayi transferinin açıklandığı videoda Fenerbahçe’ye göndermede bulunurken, aynı zamanda transfer de saat 19.07’de duyuruldu.

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EN BAŞARILI KULÜBE TRANSFER OLDUM

Üç Büyük kulüpte oynayan ilk yabancı futbolcu olan Batshuayi, “En başarılı kulübün renklerini giymekten mutluyum. Kararımın ve imzamın getirdiği ağırlığın farkındayım. Kim olduğumu ve nereden geldiğimi unutmuyorum. Ama nereye gideceğimi de çok iyi biliyorum. Batsman Rams Park’ta, yakında tüm ekranlarda!’’ dedi.

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#Transfer#Galatasaray#Fenerbahçe

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