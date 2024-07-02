Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Batshuayi göndermesi

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G.Saray, F.Bahçe’nin eski golcüsü Michy Batshuayi’ye imzayı attırdı. Dün İstanbul’a gelen Belçikalı golcü ile 3 yıllık sözleşme yapılırken, Batshuayi senelik 3 milyon Euro garanti ücret ve 3 taksitte ödenecek 3 milyon Euro imza parası alacak. Sarı Kırmızılılar, Batshuayi transferinin açıklandığı videoda Fenerbahçe’ye göndermede bulunurken, aynı zamanda transfer de saat 19.07’de duyuruldu.

EN BAŞARILI KULÜBE TRANSFER OLDUM

Üç Büyük kulüpte oynayan ilk yabancı futbolcu olan Batshuayi, “En başarılı kulübün renklerini giymekten mutluyum. Kararımın ve imzamın getirdiği ağırlığın farkındayım. Kim olduğumu ve nereden geldiğimi unutmuyorum. Ama nereye gideceğimi de çok iyi biliyorum. Batsman Rams Park’ta, yakında tüm ekranlarda!’’ dedi.