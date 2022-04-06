Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Barcelona taktiği!

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Süper Lig’de pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray’da derbi planı büyük ölçüde netleşti. Son iki sezondur galip geldiği Kadıköy’den yine mutlu ayrılmak isteyen sarı kırmızılılar, ezeli rakibi karşısında, Camp Nou’da oynadığı Barcelona maçının taktiğiyle mücadele edecek.

ÖNCE SAVUNMA

Savunma ağırlıklı bir kadro ve oyun düzeniyle sahaya çıkacak olan Galatasaray, önce rakibini frenleyip ardından gole giderek puan ya da puanlar almayı hedefleyecek.

Sarı kırmızılılarda 0-0 sona eren Barcelona karşılaşmasında kalede İnaki Pena, hücumda Sofiane Feghouli ile Mustafa Muhammed ilk 11’de görev almıştı. Teknik direktör Domenec Torrent, Fenerbahçe deplasmanında Pena’nın yerine, derbilerde çok büyük tecrübeye sahip Fernando Muslera’ya görev verecek.

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İLK 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK

Torrent, sakatlıkları bulunan Feghouli ve Muhammed’in yerlerine de Cicaldau ve Gomis’i oynatmayı planlıyor. Maç öncesi Galatasaray’da tek soru işareti, sakat olan Kerem’in durumu.