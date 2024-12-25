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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 8-1'lik tarife! Tarihi skor ve Kerem Aktürkoğlu detayı...

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#GALATASARAY#FENERBAHÇE#U17 Elit Ligi
Galatasaraydan Fenerbahçeye 8-1lik tarife Tarihi skor ve Kerem Aktürkoğlu detayı...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2024 14:52

U17 Elit A Ligi'nin 19. haftası Galatasaray - Fenerbahçe derbisine sahne oldu. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 8-1'lik farklı üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Galatasaray U-17 ile Fenerbahçe U-17, U17 Elit A Ligi'nin 19. haftasında kozlarını paylaştı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 8-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 10. ve 27. dakikalarda Arda Tagay, 31. dakikada Yusuf Dağhan Kahraman, 50. dakikada Abdullah Kolazlı, 35. ve 52. dakikalarda Muhammed Arda Abir, 64. dakikada Furkan Koçak ve 86. dakikada Yusuf Arda Özyurt kaydetti.

Fenerbahçe'nin tek sayısı ise 78. dakikada Yasir Boz'dan geldi.

Bu skorun ardından ligdeki 11. galibiyetini alan sarı - kırmızılılar, puanını 34'e yükseltti. Bu sezon 7. kez yenilen Fenerbahçe ise 28 puanda kaldı.

Galatasaraydan Fenerbahçeye 8-1lik tarife Tarihi skor ve Kerem Aktürkoğlu detayı...

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KEREM AKTÜRKOĞLU SEVİNCİ

Galatasaray U-17'nin maçtaki 3. golünü kaydeden Yusuf Dağhan Kahraman, sezon başında sarı - kırmızılılardan Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu ile özdeşleşen gol sevincini yaptı.

Galatasaraydan Fenerbahçeye 8-1lik tarife Tarihi skor ve Kerem Aktürkoğlu detayı...

Kahraman'ın gol sevinci sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

 

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#GALATASARAY#FENERBAHÇE#U17 Elit Ligi

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