Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 8-1'lik tarife! Tarihi skor ve Kerem Aktürkoğlu detayı...

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Galatasaray U-17 ile Fenerbahçe U-17, U17 Elit A Ligi'nin 19. haftasında kozlarını paylaştı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 8-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 10. ve 27. dakikalarda Arda Tagay, 31. dakikada Yusuf Dağhan Kahraman, 50. dakikada Abdullah Kolazlı, 35. ve 52. dakikalarda Muhammed Arda Abir, 64. dakikada Furkan Koçak ve 86. dakikada Yusuf Arda Özyurt kaydetti.
Fenerbahçe'nin tek sayısı ise 78. dakikada Yasir Boz'dan geldi.
Bu skorun ardından ligdeki 11. galibiyetini alan sarı - kırmızılılar, puanını 34'e yükseltti. Bu sezon 7. kez yenilen Fenerbahçe ise 28 puanda kaldı.
KEREM AKTÜRKOĞLU SEVİNCİ
Galatasaray U-17'nin maçtaki 3. golünü kaydeden Yusuf Dağhan Kahraman, sezon başında sarı - kırmızılılardan Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu ile özdeşleşen gol sevincini yaptı.
Kahraman'ın gol sevinci sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.