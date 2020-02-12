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Futbol
Haber Giriş: 12.02.2020 - 13:38,Son Güncelleme:/

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 7-0 göndermesi

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 7-0 göndermesi

Galatasaray, Twitter hesabı üzerinden Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Galatasaray Twitter hesabı, 'Tarihte bugün' konulu paylaşımında 12 Şubat 1911 tarihinde oynanan Fenerbahçe derbisini hatırlattı.

Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'ye karşı alınan 7-0'lık galibiyeti hatırlatırken şu paylaşımda bulundular;

''12 Şubat 1911 günü tarih yazıldı: 1910-1911 sezonunda oynanan Fenerbahçe maçını 7 oyuncuyla oynayan takımımız, rakibini 7-0 mağlup ederek ezelin rekabetin tarihindeki en farklı galibiyeti aldı.''

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