Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 7-0 göndermesi
Galatasaray, Twitter hesabı üzerinden Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
Galatasaray Twitter hesabı, 'Tarihte bugün' konulu paylaşımında 12 Şubat 1911 tarihinde oynanan Fenerbahçe derbisini hatırlattı.
Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'ye karşı alınan 7-0'lık galibiyeti hatırlatırken şu paylaşımda bulundular;
''12 Şubat 1911 günü tarih yazıldı: 1910-1911 sezonunda oynanan Fenerbahçe maçını 7 oyuncuyla oynayan takımımız, rakibini 7-0 mağlup ederek ezelin rekabetin tarihindeki en farklı galibiyeti aldı.''
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