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Futbol
Haber Giriş: 06.05.2020 - 13:43,Son Güncelleme:

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 4. transfer Sinan Gümüş mü? Son dakika transfer haberleri...

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 4. transfer Sinan Gümüş mü? Son dakika transfer haberleri...
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Fenerbahçe, Antalyaspor'da forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Sinan Gümüş için devreye girdi. Yunan takımı Olympiacos'un da Sinan'ı istediği belirtiliyor...

Fenerbahçe, kanat pozisyonunu güçlendirmek için arayışlarını sürdürürken gündeme sürpriz bir isim dahil oldu. Sarı lacivertli ekibin Antalyaspor forması giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Sinan Gümüş'e talip olduğu iddia edildi.

Sinan için Fenerbahçe'nin Antalyaspor'a 1 yıl kiralama teklifinde bulunacağı belirtildi. Transferin olması halinde 2017-18 sezonunda şampiyon olan Galatasaray'ın kadrosundan Fenerbahçe'ye transfer olan 4. futbolcu Sinan Gümüş olacak...

2017-18 sezonunda şampiyon olan Galatasaray'ın kadrosundan, Serdar Aziz, Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci, Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.

OLYMPİACOS DEVREDE

Öte yandan Yunanistan ekibi Olympiacos'un da 26 yaşındaki futbolcu için devreye girdiği kaydedildi. Sinan Gümüş'ün Olimpiakos'un Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olması nedeniyle transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi.

 

Galatasaraydan Fenerbahçeye 4. transfer Sinan Gümüş mü Son dakika transfer haberleri...

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