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GeriFutbol Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin şampiyonluk talepleriyle ilgili TFF'ye yeni başvuru
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Futbol
Haber Giriş: 26.04.2021 - 17:51 | Son Güncelleme:

Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin şampiyonluk talepleriyle ilgili TFF'ye yeni başvuru

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin şampiyonluk talepleriyle ilgili TFF'ye yeni başvuru

Galatasaray, Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluk taleplerinin reddedilmesiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na ek itirazlarda bulundu.

Galatasaray, Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluk talebinin reddedilmesi için TFF'ye ek itirazda bulundu.

Yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından devam ettirilmekte olan değerlendirme ve inceleme sürecinde Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi internet sitesi üzerinden el deliller sunduğunu açıkça ifade etmişti. Söz konusu ek delillere ilişkin itiraz ve görüşlerimizi bilgilerinize sunarız." ifadeleri yer aldı.

 

Galatasaraydan Fenerbahçenin şampiyonluk talepleriyle ilgili TFFye yeni başvuru

Galatasaraydan Fenerbahçenin şampiyonluk talepleriyle ilgili TFFye yeni başvuru

Galatasaraydan Fenerbahçenin şampiyonluk talepleriyle ilgili TFFye yeni başvuru

Galatasaraydan Fenerbahçenin şampiyonluk talepleriyle ilgili TFFye yeni başvuru

 

Galatasaraydan Fenerbahçenin şampiyonluk talepleriyle ilgili TFFye yeni başvuru

Galatasaraydan Fenerbahçenin şampiyonluk talepleriyle ilgili TFFye yeni başvuru

Galatasaraydan Fenerbahçenin şampiyonluk talepleriyle ilgili TFFye yeni başvuru

Galatasaraydan Fenerbahçenin şampiyonluk talepleriyle ilgili TFFye yeni başvuru

 

 

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