Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin şampiyonluk talepleriyle ilgili TFF'ye yeni başvuru

Galatasaray, Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluk talebinin reddedilmesi için TFF'ye ek itirazda bulundu.

Yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından devam ettirilmekte olan değerlendirme ve inceleme sürecinde Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi internet sitesi üzerinden el deliller sunduğunu açıkça ifade etmişti. Söz konusu ek delillere ilişkin itiraz ve görüşlerimizi bilgilerinize sunarız." ifadeleri yer aldı.