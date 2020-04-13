Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gönderme: Bir kez daha fark attık

Twitter'da 9.2 milyon takipçisi bulunan Galatasaray Kulübü, ocak ve mart ayları arasında 20 milyon etkileşim alarak Flamengo, Liverpool ve Barcelona'nın ardından dördüncü sırada yer aldı.

Depor Finanzas'ın verilerine göre; Galatasaray'ı 19,8 milyon etkileşim ile İngiliz devi Manchester United takip etti.

"BİR KEZ DAHA FARK ATTIK"

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Türk sporunun öncüsü Galatasaray, Twitter'da Avrupa'nın bir numarası oldu! Deportes&Finanzas’ın Şubat 2020 raporuna göre, Avrupa’daki tüm rakiplerini geride bırakan kulübümüz 8 milyon 760 bin etkileşim alarak dünyada en çok etkileşime sahip ikinci futbol kulübü oldu. 9 milyon 270 binden fazla takipçi sayısına ulaşan Twitter hesabımız, Şubat ayı verilerinde de Türkiye'deki rakiplerine bir kez daha fark attı. Twitter hesabımız, Şubat ayı boyunca Türkiye'deki her iki rakibinin toplamından daha fazla etkileşim aldı. Kulübümüzün Twitter hesabı, açıklanan 2020 ilk çeyrek verilerinde de ilk sıralarda yer alıyor. Dünya genelindeki futbol kulüpleri arasında en çok etkileşim alan 4. hesap olan GalatasaraySK Twitter hesabı, bu alanda bir kez daha dünyanın en iyileri arasında. Her alanda olduğu gibi sosyal medyada da muhteşem desteğini her zaman hissettiren büyük Galatasaray taraftarına sonsuz teşekkürlerimizle" ifadeleri kullanıldı.





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