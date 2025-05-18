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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme: 'Vizyon 2040'

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#Galatasaray#Şampiyon#Fenerbahçe
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2025 23:39

Süper Lig 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, sosyal medya hesaplarından ''Geleceğe Dönüş'' filmine atıfta bulunarak hazırladığı yapay zeka videosu paylaşımıyla Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

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Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, sosyal medya hesaplarından ''Geleceğe Dönüş'' filmine atıfta bulunarak hazırladığı yapay zeka videosunu ''Bu filmin sonu yok. Kaderinizden kaçamazsınız…'' notuyla paylaşarak Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

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Videoda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ve Jose Mourinho'ya yer verilirken çok konuşulacak göndermelerde bulunuldu. Videonun bir bölümünde üçlünün arkasındaki 'Vizyon 2040 Yeniden Yükseliyoruz' yazısı dikkat çekti.

 

 

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#Galatasaray#Şampiyon#Fenerbahçe

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