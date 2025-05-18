Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme: 'Vizyon 2040'

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Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, sosyal medya hesaplarından ''Geleceğe Dönüş'' filmine atıfta bulunarak hazırladığı yapay zeka videosunu ''Bu filmin sonu yok. Kaderinizden kaçamazsınız…'' notuyla paylaşarak Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Videoda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ve Jose Mourinho'ya yer verilirken çok konuşulacak göndermelerde bulunuldu. Videonun bir bölümünde üçlünün arkasındaki 'Vizyon 2040 Yeniden Yükseliyoruz' yazısı dikkat çekti.