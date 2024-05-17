Galatasaray'dan Fenerbahçe maçına Arda Kardeşler'in atanmasına tepki

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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, 19 Mayıs Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe maçına Arda Kardeşler'in atanmasını değerlendirdi.

Kemerburgaz'da yapımı devam eden tesislerde konuşan Öztürk; "Arda Kardeşler konusu, bizlerin şaşkınlıkla karşıladığı bir konu. Bir hatalı düdük, bir hatalı kararın şampiyonluğa tesir edeceği bir maça, bir hakemin manuel atanması... Üstelik bu hakemin, kasıtlı ve hatalı demek istemiyorum, Kadıköy'deki maçta Icardi'ye yapılan müdahaleye bir şey yapmaması, maçın kaderine tesir etmesi, aynı hakemin manuel olarak bu maça atanması. Bir şey daha var; 6-1 kazandığımız Sivasspor maçı, bir penaltımız ve bir golümüz verilmedi. Rakibe de kırmızı kart verilmedi. Maç 0-0 olsa ne olacaktı? Aynı hakemin, Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ve Karagümrük maçında yaptıkları, Ankaragücü maçında yaptıkları? İyi niyetimi zorlayacak hata demeye çalışıyorum. Ama iyi niyetimizin de bir sınırı var. İlk yarıda bizim hakkımızı yiyen bir hakemin bu maça atanması... Burada olacak hatalı kararların sorumluluğunun atayanlarda olacağını söylüyorum." dedi.