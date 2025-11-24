×
Futbol Haberleri

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisine Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün sürprizi!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Fenerbahçe#Süper Lig
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2025 10:28

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, kritik Fenerbahçe maçına çıkacak. Sarı kırmızılılarda dev derbi öncesi Singo, Lemina, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'da son gelişmeler belli oldu.

Galatasaray, bir hafta içerisinde birbirinden kritik 2 sınava çıkacak. Sarı-kırmızılılar, önce salı günü Saint-Gilloise ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak.

Sonrasında ise 1 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda zorlu bir mücadeleye çıkılacak. Fakat sakatlıklar can sıkıyor. Son olarak gelen haberlere göre Singo’nun durumu açıklandı.

SINGO

Fildişili futbolcunun sol arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildi. 24 yaşındaki oyuncunun, 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

LEMINA

Mario Lemina için de adeta seferberlik ilan edildi. Gabonlu oyuncunun hem Devler Ligi hem de derbide oynaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

YUNUS AKGÜN

Bu arada bir sevindirici haber de Yunus Akgün’den geldi. 1 aydan fazla sahalardan uzak kalması beklenen milli futbolcunun, Fenerbahçe karşısında sahada olabilmek için müthiş bir özveri gösterdiği belirtildi.

DERBİDE SAĞ BEK BARIŞ ALPER

Bu arada Cim Bom’da merak edilen konulardan bir tanesi ise sağ bek bölgesiydi. Bu doğrultuda Şampiyonlar Ligi’nde bu pozisyonda Rolland Sallai’nin oynaması bekleniyor.

Macar futbolcunun cezalı olacağı derbide ise Barış Alper’in sağ beke geçmesi bekleniyor.

#Galatasaray#Fenerbahçe#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!