Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisinde Yasin Kol atanması sonrası olay açıklama: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır

Haberin Devamı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisine Yasin Kol'un atanmasının ardından açıklama yayınladı.

"İLİŞKİLERİMİZ ASKIYA ALINMIŞTIR"

Özbek, Galatasaray resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeye yer verildi:

“Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır.”

FENERBAHÇE'DEN CEVAP: 'SAKIN HA... SIRA BU MAÇTA MI?'

Fenerbahçe resmi hesabından yapılan paylaşım şu şekilde oldu:

"Sakın ha sarıyı çıkarma…

Sakın ha kırmızıyı gösterme…

Sakın ha VAR’a gitme…

Sakın ha penaltı verme…

Sakın ha bazı konuları açma

“Sakın ha…”

Sezon boyu tüm kritik pozisyonlarınız askıdaydı.

Şimdi ‘ilişkiler askıya’…

Sıra bu maçta mı?"