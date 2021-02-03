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GeriFutbol Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi öncesi Falcao ve Gedson Fernandes açıklaması!
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Futbol
Haber Giriş: 03.02.2021 - 13:39 | Son Güncelleme:

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi öncesi Falcao ve Gedson Fernandes açıklaması!

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Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi öncesi Falcao ve Gedson Fernandes açıklaması!
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Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başlarken Radamel Falcao ve Gedson Fernandes hakkında açıklama geldi.

Galatasaray, Radamel Falcao'nun antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştığını, Gedson Fernandes'in ise karantina sürecinin devam ettiğini açıkladı.

Sarı kırmızılı ekip, Fenerbahçe derbisi öncesi Radamel Falcao'nun takımla birlikte çalışmalara başladığını belirtti. Radamel Falcao, antrenmanın ilk ve ikinci bölümünde takımla birlikte çalıştıktan sonra son bölümde kendisi için hazırlanan özel program dâhilinde bir çalışma gerçekleştirdi.

Sofiane Feghouli ise tedavisinin ardından ağırlıksız ortam koşu çalışmalarına başladı.

GEDSON FERNANDES AÇIKLAMASI

Galatasaray, öte yandan yeni transfer Gedson Fernandes’in karantina sürecinin devam ettiğini açıkladı.

Galatasaraydan Fenerbahçe derbisi öncesi Falcao ve Gedson Fernandes açıklaması

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