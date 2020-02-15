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GeriFutbol Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi için piyango: 5 milyon euro!
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Futbol
Haber Giriş: 15.02.2020 - 10:55,Son Güncelleme:/

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi için piyango: 5 milyon euro!

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Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi için piyango: 5 milyon euro!

Galatasaray yönetimi, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi için harekete geçti.

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçe derbisi öncesi oyunculara müjdeyi verdi.

Sabah gazetesinin haberine göre Yeni Malatyaspor maçından sonra futbolcuların ve teknik heyetin hesabına hafta içinde 5 milyon Euro yatırılacak.

UEFA'ya da Mart ayında borçsuzluk kağıdı gönderilecek. Böylece derbi öncesinde Florya'da huzurlu ortamın devam ettireleceği belirtiliyor.

 


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