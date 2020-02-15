Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi için piyango: 5 milyon euro!

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçe derbisi öncesi oyunculara müjdeyi verdi.

Sabah gazetesinin haberine göre Yeni Malatyaspor maçından sonra futbolcuların ve teknik heyetin hesabına hafta içinde 5 milyon Euro yatırılacak.

UEFA'ya da Mart ayında borçsuzluk kağıdı gönderilecek. Böylece derbi öncesinde Florya'da huzurlu ortamın devam ettireleceği belirtiliyor.





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