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GeriFutbol Galatasaray'dan Fatih Terim'in çok istediği Trezeguet için yeni teklif!
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Haber Giriş: 29.12.2020 - 09:31 | Son Güncelleme:

Galatasaray'dan Fatih Terim'in çok istediği Trezeguet için yeni teklif!

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Galatasaray'dan Fatih Terim'in çok istediği Trezeguet için yeni teklif!
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Galatasaray'da 5 Ocak'ta başlayacak devre arası transfer dönemi öncesinde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Kasımpaşa'dan Aytaç Kara'yı bitiren Sarı-Kırmızılılar, yabancı transferinde ise gözünü Fatih Terim'in eski göz ağrısı Trezeguet'ye dikti.

Devre arası transfer dönemi için Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara ile anlaşan Galatasaray'ın yabancı transferinde ise hedefinde Fatih Terim'in eski göz ağrısı Trezeguet bulunuyor.

Bu sezon İngiliz kulübü ile 9 maça çıkan ve yalnızca 1 asisti bulanan Mısırlı oyuncu için yönetimin, satın alma opsiyonlu 1.5 yıllık kiralama teklifi yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Aston Villa yüksek bir ücret talep ederse kiralık formülü denenecek.

DIAGNE'YE YARAYACAK
Diagne'nin Kasımpaşa'da oynarken attığı gollerde Trezeguet'in büyük katkısı vardı. Mısırlı oyuncu alınabilirse bu durum bir türlü ritmini bulamayan Senegalli golcüye de yarayacak.  (Fotomaç)

Galatasaraydan Fatih Terimin çok istediği Trezeguet için yeni teklif

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