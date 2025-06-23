Galatasaray’dan Fatih Terim’e ret cevabı! Transfere taviz yok

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Galatasaray’ın devre arasında kadrosuna kattığı ve 2. kez Aslan’a gelen Mario Lemina kısa sürede fark yaratmıştı. Gabonlu ön libero, özellikle orta alanda Lucas Torreira’nın yükünü azaltmış ve şampiyonluğun önemli mimarlarından biri olmayı başarmıştı.





Yaz transfer döneminin gelmesiyle birlikte de Lemina’nın da talipleri ortaya çıkmaya başladı. Şu ana kadar en ciddi teklifin Al-Shabab tarafından geldiği bilgisine ulaşıldı.

Fatih Terim’in çalıştırdığı Arabistan ekibinin, kulüp ile doğrudan olmasa da oyuncuyla iletişime geçtiği bilgisine ulaşıldı.

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SATMA NİYETİ YOK

Fakat Aslan’ın özellikle gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak olması ve 31 yaşındaki futbolcunun kulübü çok sevmesi nedeniyle bu transferin pek mümkün gözükmediği bildirildi.

Galatasaray’ın da şu an için Lemina’yı satmak gibi bir düşüncesinin olmadığı öğrenilirken, teknik direktör Okan Buruk da öğrencisinin performansından bir hayli memnun olduğunun bilgisini yönetime iletti.