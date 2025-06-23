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Galatasaray’dan Fatih Terim’e ret cevabı! Transfere taviz yok

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Fatih Terim#Transfer
Galatasaray’dan Fatih Terim’e ret cevabı Transfere taviz yok
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2025 09:27

Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterecek Galatasaray, iddialı bir kadro ile zorlu turnuvaya giriş yapmak istiyor. Sarı kırmızılılar bu bağlamda kadrosuna Leroy Sane gibi bir yıldızı katmıştı. Öte yandan Cimbom, elindeki önemli yıldızlara gelen tekliflere dair de ketum bir tavır sergiliyor. Bunun son halkası, Fatih Terim’in de istediği isim oldu.

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Galatasaray’ın devre arasında kadrosuna kattığı ve 2. kez Aslan’a gelen Mario Lemina kısa sürede fark yaratmıştı. Gabonlu ön libero, özellikle orta alanda Lucas Torreira’nın yükünü azaltmış ve şampiyonluğun önemli mimarlarından biri olmayı başarmıştı.

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Galatasaray’dan Fatih Terim’e ret cevabı Transfere taviz yok


Yaz transfer döneminin gelmesiyle birlikte de Lemina’nın da talipleri ortaya çıkmaya başladı. Şu ana kadar en ciddi teklifin Al-Shabab tarafından geldiği bilgisine ulaşıldı.

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Galatasaray’dan Fatih Terim’e ret cevabı Transfere taviz yok

Fatih Terim’in çalıştırdığı Arabistan ekibinin, kulüp ile doğrudan olmasa da oyuncuyla iletişime geçtiği bilgisine ulaşıldı.

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Galatasaray’dan Fatih Terim’e ret cevabı Transfere taviz yok

SATMA NİYETİ YOK

Fakat Aslan’ın özellikle gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak olması ve 31 yaşındaki futbolcunun kulübü çok sevmesi nedeniyle bu transferin pek mümkün gözükmediği bildirildi.

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Galatasaray’dan Fatih Terim’e ret cevabı Transfere taviz yok

Galatasaray’ın da şu an için Lemina’yı satmak gibi bir düşüncesinin olmadığı öğrenilirken, teknik direktör Okan Buruk da öğrencisinin performansından bir hayli memnun olduğunun bilgisini yönetime iletti.

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#Galatasaray#Fatih Terim#Transfer

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