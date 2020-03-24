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Futbol
Haber Giriş: 24.03.2020 - 09:07,Son Güncelleme:/

Galatasaray'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak paylaşımı!

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Galatasaray'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak paylaşımı!
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Galatasaray Kulübü, corona virüsü testleri pozitif çıkan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak için Twitter'da #BirlikteYeneceğiz! etiketini başlattı.

Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın corona virüsü testlerinin pozitif çıkmasının ardından iki isme sosyal medya üzerinden moral vermek için harekete geçti.

Twitter'da #BirlikteYeneceğiz! etiketiyle paylaşım yapan sarı kırmızılı ekip, her gün yaptığı günaydın paylaşımında bu sabah Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a yer verdi.

Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Galatasaray, bu fotoğrafa da #BirlikteYeneceğiz! etiketini ekledi.

Söz konusu paylaşım taraflı tarafsız futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü ve altına yüzlerce geçmiş olsun mesaj bırakıldı.


 Corona virüsü testi pozitif çıkan Fatih Terim'in bu sözleri gündem olmuştu:

Galatasaraydan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak paylaşımı

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