Galatasaray'dan ezeli rakiplerine görülmemiş fark! Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi ezdi geçti

2025-26 sezonunda Süper Lig’i şampiyon tamamlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kadar yükselen Galatasaray, bu başarılarının ödülü olarak maddi açıdan tarihi bir sezon yaşadı. İki kulvardaki sportif performansının karşılığında toplam 70 milyon Euro’yu aşan bir gelir elde eden sarı kırmızılı kulüp, toplamda 58 milyon Euro kazanan ezeli rakipleri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un toplam kazancından 12 milyon Euro daha fazla parayı kasasına koydu.

UEFA’DAN REKOR PARA ÖDÜLÜ

Süper Lig’e katılım payı, şampiyonluk payı, performans primi ve şampiyonluk ödülü olarak Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) toplam 882 milyon 490 bin TL (16 milyon 660 bin Euro) alan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde bu rakamın 3.2 kat fazlasını kazandı. Devler Ligi’ne katılım parası, performans primi ve son 16’ya kalma gibi kalemlerden toplam 53 milyon 530 bin Euro alan sarı kırmızılı kulübün toplam kazancı 70 milyon 190 bin Euro’yu buldu.

3 BÜYÜKLER BU SEZON SPORTiF BAŞARILARI KARŞILIĞINDA NE KADAR GELiR ELDE ETTi?

















TRABZON BU SEZON AVRUPA’DA YOKTU

Fenerbahçe, ikinci bitirdiği Süper Lig’deki performansı için TFF’den 821 milyon 790 bin TL (15 milyon 400 bin Euro), Avrupa Ligi’nde play-off’a kaldığı için de UEFA’dan 19 milyon 470 bin Euro aldı. Sarı lacivertliler bu iki kulvarı 34 milyon 870 bin Euro’luk kazançla noktaladı.

Bu sezon Avrupa’da mücadele etmeyen Trabzonspor, üçüncü olduğu Süper Lig’den 585 milyon 580 bin TL (11 milyon Euro) gelir elde etti. Ligi dördüncü tamamlayan Beşiktaş ise, TFF’den 595 milyon TL (11 milyon 160 bin Euro), Avrupa Ligi’nden elenip sadece 1 tur ilerleyebildiği Konferans Ligi’nden ise 1 milyon 275 bin Euro aldı. Siyah beyazlılar toplamda 12 milyon 430 bin Euro kazandı.