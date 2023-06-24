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Galatasaray'dan Emre Can hamlesi! İstanbul'da görüştüler...

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#Transfer#Galatasaray#Emre Can
Galatasaraydan Emre Can hamlesi İstanbulda görüştüler...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2023 07:00

Lucas Torreira’nın yanına dinamik ve güçlü bir orta saha hattı kurmak isteyen Galatasaray’ın gözdelerinden biri de Emre Can. Parades'i de gündeminde tutan Sarı-kırmızılı takım Adrien Rabiot'u da değerlendiriyor.

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Sarı kırmızılılar, Bundesliga’da şampiyonluğu son maçta kaptıran Borussia Dortmund’un önümüzdeki sene kadroda düşünmediği Türk asıllı oyuncu için harekete geçti. Borussia Dortmund ile sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan ve geçtiğimiz hafta İstanbul’a gelen Emre Can ile sarı kırmızılı yönetimin transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Bu arada yıldız futbolcu dün Çırağan Sarayı’nda dünyaevine girdi.

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YÖNETİM ŞARTLARI ZORLAYACAK

Paris St. Germain’in Arjantinli yıldızı Leandro Paredes için de görüşmelerini yürüten Galatasaray, Emre Can için de şartlarını zorlayacak. Orta saha ve ön libero mevkiinde forma giyebilen 29 yaşındaki futbolcuya Galatasaray, 3 yıllık bir sözleşme teklifinde bulundu. Emre Can da Galatasaray’ın teklifine olumsuz bir yaklaşımda bulunmadı. Sarı kırmızılılar mali şartlar konusunda Emre Can ile el sıkışırsa kulübü Borussia Dortmund ile transfer için pazarlığa oturacak.

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BONSERVİSİNE TOPLAM 42 MİLYON EURO ÖDENDİ

Emre Can, 2013’te Bayern Münih’ten B.Leverkusen’e 5 milyon Euro’ya giderken 1 yıl sonra 12 milyon Euro’ya Liverpool’un yolunu tuttu. 2018’de bedelsiz gittiği Juventus’tan 2020’de Borussia Dortmund’a 25 milyon Euro’ya transfer olurken kariyeri boyunca bonservisine 42 milyon Euro ödendi.

RABIOT SEZONA DAMGA VURDU

Galatasaray’ın Paredes ve Emre Can dışında orta saha opsiyonlarından birinin de Juventus ile kontratı sona eren Adrien Rabiot olduğu ifade edildi. Emre Can geride kalan sezonda 38 resmi maça çıkarken 3 gol attı 1 de asist yaptı. Fransa’nın Dünya Kupası’nda final oynayan kadrosunda yer alan Rabiot ise 2022-23 sezonunda skora yaptığı katkı ile dikkat çekti. 28 yaşındaki futbolcu 2021- 22’de 45 maçta sadece 2 asist yaparken, geride kalan sezona 48 karşılaşmada 11 gol, 6 asistle damga vurdu.

Galatasaraydan Emre Can hamlesi İstanbulda görüştüler...

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#Transfer#Galatasaray#Emre Can

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