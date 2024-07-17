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Galatasaray'dan Elias Jelert'e 10 milyon Euro! Resmi teklif yapıldı, Kopenhag doğruladı

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#Galatasaray#Transfer#Elias Jelert
Galatasaraydan Elias Jelerte 10 milyon Euro Resmi teklif yapıldı, Kopenhag doğruladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2024 07:00

Sarı kırmızılı ekip Danimarkalı genç sağ bek için FC Kopenhag’a resmi teklifte bulundu. Aslan daha önce 7 milyon Euro’ya Nelsson ve 3.5 milyon Euro’ya Linderoth’u aldığı FC Kopenhag’ın kapısını bu kez Elias Jelert için çaldı. Danimarka ekibi bir yazılı açıklama yaparak G.Saray’ın resmi teklif yaptığını ve görüşmelerin sürdüğünü duyurdu. Yerel basına göre Cim Bom 10 milyon Euro’luk bir teklifte bulundu.

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Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya’da devam eden Galatasaray’da bir yandan da kadroya takviye çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sağ bek arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, FC Kopenhag’ın 21 yaşındaki sağ beki Elias Jelert için Danimarka ekibine teklifte bulundu. Kopenhag da Jelert’in transferi konusunda sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımlayarak sarı kırmızılı kulübün futbolcuları için teklifte bulunduğunu doğruladı.

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FC KOPENHAG ÜCRETiN BÜYÜK KISMINI PEŞiN iSTiYOR

Yapılan açıklamada “Taraflar arasında müzakereler sürüyor ve anlaşmaya varılacağına dair bir kesinlik yok. Nihai bir anlaşma yapılması durumunda, bu yönde bir şirket duyurusu yayınlanacaktır” ifadeleri kullanıldı. Danimarka’dan Tipsbladet’in haberine göre; Galatasaray, Jelert için Kopenhag’a bonuslar dahil 10 milyon Euro’luk bir teklifte bulundu. Haberde FC Kopenhag’ın ücretin önemli kısmını peşin istediği belirtildi.

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SON HAZIRLIK MAÇININ KADROSUNA ALINMADI

Haberde Kopenhag’ın bu teklifi ciddiye aldığı ancak kabul edip etmeme konusunda bir baskı hissetmediği ve aceleye etmeyeceği kaydedildi. Elias Jelert’in Galatasaray ile devam eden transfer görüşmeleri nedeniyle Sonderjyske ile oynanan hazırlık maçının kadrosundan çıkarıldığı da belirtildi. FC Kophenhag’da 100’ün üstünde maça çıkan, iki şampiyonluk yaşayan genç oyuncu, hem sağ bek hem de sol bek olarak görev alabiliyor.

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#Galatasaray#Transfer#Elias Jelert

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