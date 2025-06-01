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Galatasaray'dan dünya yıldızına mesaj: 'Bonservis işini çöz, gerisini biz hallederiz!'

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#Transfer#Galatasaray#Bernardo Silva
Galatasaraydan dünya yıldızına mesaj: Bonservis işini çöz, gerisini biz hallederiz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2025 09:03

Galatasaray, Mertens'in yerine düşündüğü Manchester City'nin Portekizli yıldızı Bernardo Silva'yla bir görüşme daha gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılıar, transfere yeşil ışık yakan tecrübeli futbolcuya, "Bonservis işini çöz, gerisini biz hallederiz' mesajını iletti. İngiliz devi sözleşme feshini kabul ederse, Galatasaray Silva'yı bitirmeye çok yakın.

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Manchester City’nin dünyaca ünlü futbolcusu Bernardo Silva, Dries Mertens sonrası Galatasaray’ın 10 numaralı formaya ilk adayı. Transferde öncelikle kulübe veda eden Mertens ve Muslera’nın boşluğunu doldurmaya karar veren Sarı-Kırmızılılar, Silva ile bir görüşme daha gerçekleştirdi.

Daha önceki temaslarda Cim Bom’a yeşil ışık yakan Silva’ya, “Bonservis işini sen çöz, gerisini biz hallederiz” mesajını iletti. Portekizli yıldız, Manchester City’nin yeni sezon planlamasında yer almasa da İngiliz deviyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

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SÖZLEŞMESİNİ FESHEDERSE İMZAYI ATACAK

Devler Ligi avantajı City eğer Silva’nın fesih talebini kabul ederse Galatasaray Yönetimi hem imza parası hem de 10 milyon Euro’ya yakın bir maaş teklifiyle oyuncuyu kadrosuna katmaya çalışacak. Şampiyonlar Ligi sahnesinden henüz uzaklaşmak istemeyen 30 yaşındaki süperstarın bu yüzden Galatasaray’ın ilgisine oldukça sıcak yaklaştığı öğrenildi.

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Galatasaraydan dünya yıldızına mesaj: Bonservis işini çöz, gerisini biz hallederiz

AVANTAJ GALATASARAY'DA

Bernardo Silva ile yakından ilgilenen Premier Lig ve Serie A kulüplerinin de olduğu ancak Galatasaray’ın bu operasyonda iddialı bir konumda bulunduğu ifade ediliyor.

FAZLA ZAMANI YOK

Bu arada Galatasaray’ın 10 numara transferindeki tek adayı Bernardo Silva değil. Kulüp Mertens’in boşluğunu bir an önce doldurmak istediğinden Portekizli futbolcuya kısa bir zaman tanıdı.

Eğer aradaki pürüzler giderilemezse Sarı-Kırmızılılar listedeki diğer isimlere de yönelecek. Bu plan doğrultusunda eş zamanlı olarak farklı transfer girişimlerinin yapıldığı da gelen haberler arasında.

Galatasaraydan dünya yıldızına mesaj: Bonservis işini çöz, gerisini biz hallederiz

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#Transfer#Galatasaray#Bernardo Silva

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