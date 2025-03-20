Galatasaray'dan Dries Mertens'e yeni teklif! Okan Buruk kalmasında ısrarcı

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Galatasaray’da Dries Mertens’in vedası yaklaşıyor.

Geldiği günden bu yana hem kendisi hem ailesiyle taraftarın sevgilisi olan Belçikalı futbolcunun mukavelesi sezon sonunda bitiyor.

Geçen sezon ortalarında futbolu bırakmayı düşünen; yükselen performansıyla birlikte bu kararı erteleyen Mertens bu sezon aynı süreçte 11’deki yerini kaybetti.

DÜNYAYI GEZME PLANLARI VAR! ABD'DEN TEKLİFLER GELDİ

Habertürk'ün haberine göre; Antrenman kaçırmayan, gençlerle ilgilenen, Okan Buruk’la sürekli taktik istişarelerde bulunan Mertens futbolu bırakmayı yeniden gündemine aldı.

Mertens ailesinin futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra dünyayı gezme planları var.

Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen transfer teklifleri ise bu planların ilk adımı olarak görülebilir.

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YÖNETİM SÖZLEŞME UZATMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Galatasaraylı yetkililer Mertens’in mukavelesini birden fazla nedenle birlikte yenilemeyi düşünmüyor.

Belçikalı futbolcunun performansının eskisi gibi olamayacağını düşünen yönetim yabancı kontenjanında da yer açmak niyetinde.

OKAN BURUK TAKIMDA KALMASINI İSTİYOR

Okan Buruk ise Mertens’in futbolu bıraksa da Galatasaray’da kalmasını istiyor.

Daha önce de teknik ekibe katılması yönünde görüşme yapılan Mertens’le sezon sonunda doğru bir görüşme daha yapılacak.

Belçikalı yıldızın eşi Kat Kerkhofs, İstanbul’daki yaşantısından memnun ve tavrı Galatasaray’dan yana.

Galatasaray’da iki şampiyonluk yaşayan ve üçüncüsüne koşan Mertens’in geleceği ilerleyen haftalarda netleşecek.

MERTENS'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 42 maça çıkan Mertens, 5 gol atıp 18 de asist üretti.