Futbol Haberleri

Galatasaray'dan Donnarumma sürprizi! Ederson ve Lammens derken yeni formül...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Donnarumma
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2025 01:17

Ederson ve Lammens ile ilgilenen Galatasaray, Gianluigi Donnarumma için görüşmelerde bulunduğu iddia edildi.

Victor Osimhen, Leroy Sane ve Wilfried Singo transferlerini tamamlayan Galatasaray'da kale bölgesi için çalışmalar devam ediyor.

LAMMENS VE EDERSON GÖRÜŞMELERİ

Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Royal Antwerp takımında forma giyen 23 yaşındaki Senne Lammens’in transferi için girişimlere başlamıştı.

Manchester United'a yakın olduğu konuşulan Lammens için Antwerp'in 25 milyon euro talep ettiği belirtilmişti.

Ayrıca Galatasaray uzun süredir Manchester City ve Ederson ile görüşmelerini sürdürüyor. Ancak sarı-kırmızılı yönetim, dünyaca ünlü kaleci ile el sıkışsa da Manchester City’yle yapılan pazarlıklarda bir türlü orta yolu bulamamıştı.

SON İDDİA: DONNARUMMA

Rudy Galetti'nin haberine göre Galatasaray, Gianluigi Donnarumma için PSG ile perde arkasında görüşmeler yürütüyor.

Haberde; sarı-kırmızılıların, İtalyan kaleci için farklı bir formül üzerinde durduğu vurgulandı. Buna göre Galatasaray, PSG'ye herhangi bir transfer ücreti ödemeyecek. Bunun yerine Donnarumma'nın gelecekteki satışından elde edilecek gelirin bir kısmını paylaşacak.

Geçtiğimiz sezon 47 maçta forma giyen 26 yaşındaki yıldız eldiven, kalesinde 43 gol gördü ve 17 kez kalesini gole kapadı.

