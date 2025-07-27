Galatasaray'dan Donnarumma için ilk adım!

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Fernando Muslera’nın yerini doldurmak ve Günay Güvenç’e alternatif bulmak için arayışlarını sürdüren Galatasaray’da hedef Gianluigi Donnarumma... Daha önce Djordje Petrovic, Alisson Becker, Marc-André ter Stegen ve Ederson gibi isimlerle ilgilenen sarı-kırmızılılar, bu transferlerde yüksek maliyetler ve kulüplerin isteksizliği nedeniyle sonuç alamazken şimdi de PSG’den Gianluigi Donnarumma için yoğun mesai harcıyor.

PSG YENİ KALECİ ARAMAYA BAŞLADI

PSG ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan İtalyan eldivenin maaşından hiç memnun olmadığı ve kendisine istediği zammı yapmaya gönlü olmayan Fransız ekibinden ayrılmak istediği biliniyor. PSG’nin, Donnarumma’nın yerine Lille’den 23 yaşındaki kaleci Lucas Chevalier’yi transfer etmeyi planladığı haberleri yayılırken, Foot Mercato’ya göre Galatasaray Donnarumma’ya ilk teklifini yaptı. İddialara göre Donnarumma yıllık toplam 10 milyon Euro bekliyor.

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DONNARUMMA TEKLİFİ BEĞENMEDİ

PSG’de halihazırda yıllık brüt 10.2 milyon Euro kazanan Donnarumma’nın vergi kesintileri sonrası eline yaklaşık 7 milyon Euro geçiyor. PSG’nin “Sabit maaş+- galibiyete göre prim verelim yeni sözleşme yapalım” teklifini kabul etmeyen İtalyan kalecinin sarı kırmızılılardan net 7 milyon Euro maaş ve 3 milyon Euro bonus istediği öğrenildi. Eğer oyuncu ile anlaşılırsa bu kez PSG’nin kapısı çalınacak. Fransız basınına göre PSG’nin İtalyan kaleci için 20 milyon Euro bonservis geliri beklentisi var.

GARDİ ‘GETİRİRİM’ DEDİ, DÜĞMEYE BASILDI

Donnarumma Operasyonu’nu başlatan isim ise menajer George Gardi... “Gelmez” denilen birçok oyuncuya sarı-kırmızılı formayı giydiren İtalyan menajer yönetime “Ederson’dan biraz yüksek maliyetle Donnaruma’yı getirebilirim” dedi. Başkan Dursun Özbek’in onayıyla girişimler hemen başladı. Teknik Direktör Okan Buruk ise önceki gün, İtalyan kalecinin maliyeti nedeniyle transferinin zor olduğunu söylemişti.